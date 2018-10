Globální hrozba? V Kongu se opět šíří ebola, odborníci vyzývají k ostražitosti

Pojištění nemovitosti a domácnosti: Víte, jaká rizika kryjí, a na co se naopak nevztahují?

Schůzka reagovala na rychlý nárůst nových případů nákazy tento měsíc, kdy se počet nakažených více než zdvojnásobil. Většina z nich byla zaznamenána na rušné hranici Konga s Ugandou, takže panují obavy z rychlého šíření v regionu.

WHO oznámila, že situace se bez patřičné odpovědi může zhoršit a je nebezpečí, že se onemocnění objeví také v Ugandě a ve Rwandě. "Chováme určitý optimismus, že tuto epidemii dostaneme v rozumném čase pod kontrolu," sdělil šéf expertního týmu Robert Steffen na tiskové konferenci v Ženevě.

Odborníci se dnes shodli, že je třeba "udržet ostražitost". Podle WHO je "velmi vysoké" riziko, že se ebola bude šířit v rámci regionu. Pro to, aby WHO vyhlásila globální pohotovost, musí jít podle Reuters "o mimořádnou událost", kdy hrozí šíření nemoci přes hranici a kdy je třeba začít postupovat koordinovaně.

Naposledy byla globální pohotovost vyhlášena v roce 2016 kvůli viru zika. Jak píše Reuters, tímto opatřením by se mohl zásah proti šíření eboly urychlit, avšak Steffen upozornil, že to s sebou nese také nevýhody, jako jsou cestovní a přepravní omezení. Odborná skupina se shodla, že je důležité taková omezení zatím nevyhlašovat.

Podle nové bilance WHO je nakaženo 215 lidí. V sobotu konžské úřady oznámily, že země čelí druhé fázi epidemie. Ministerstvo zdravotnictví také informovalo, že poprvé je mezi nakaženými člen mise OSN v Kongu. Očkováno bylo přes 16.200 lidí.

V Kongu jde o desátou epidemii eboly, ohlášenou nejprve z provincie Severní Kivu. Nyní je centrum epidemie v Beni na západě země, kde působí ozbrojená skupina Sjednocené demokratické síly (ADF). Ta útočí na civilisty a její akce komplikují práci zdravotníků.

Virus eboly je vysoce nakažlivý, bez preventivních opatření se rychle šíří a úmrtnost na něj je devadesátiprocentní. K symptomům patří horečka, zvracení, průjem, bolest svalů a krvácení.