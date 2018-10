Maroko deportuje 141 migrantů. Byli zatčeni při invazi do enklávy Melilla

V neděli se asi 200 migrantům podařilo dostat přes plot do španělské enklávy, kde byli zadrženi a převezeni do center k identifikaci, oznámily španělské úřady. Ostatní, kterým se sedmimetrovou bariéru přelézt nepodařilo, budou podle Maroka navráceni do vlasti.

Při nedělním incidentu zemřel po pádu z plotu jeden z migrantů. Dalších 22 migrantů a 12 příslušníků bezpečnostních sil bylo zraněno.

Maroko, které mohou občané jiných afrických zemí navštívit bez víza, se stalo významnou tranzitní zemí pro migranty mířící do Evropy. Důvodem je mimo jiné zpřísnění postupu vůči migrantům ze strany Itálie a spolupráce EU s libyjskou pobřežní stráží, což přispělo ke snížení počtu migrantů připlouvajících z Libye zmítané konfliktem, připomněl Reuters.

Letos do severoafrických španělských enkláv Melilla a Ceuta proniklo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) více než 6000 migrantů. Jiní zaplatili pašerákům lidí, aby je přepravili po moři do 14 kilometrů vzdáleného Španělska.

Většinu migrantů přicházejících do Španělska podle UNHCR tvoří muži z Mali, Maroka a Guineje.