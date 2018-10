Piráti propustili posádku švýcarské lodě, v zajetí byla pět týdnů

Kdy smí pronajímatel vstoupit do bytu?

Podle společnosti Massoel Shipping, která sídlí v Ženevě, jsou propuštění členové posádky dnes ve Švýcarsku, odkud se vydají do svých zemí. Firma nesdělila další podrobnosti k propuštění, "protože by to jen povzbudilo další kriminální činy tohoto druhu".

Společnost už dříve uvedla, že piráti loď MV Glarus převážející pšenici přepadli 22. září, když plula z Lagosu do Port Harcourtu. Útočníci se zjevně na palubu dostali s pomocí dlouhých žebříků a přeťali žiletkový drát na palubě, aby se dostali na lodní můstek. Sedm členů posádky zajato nebylo.

Aktivita pirátů v pobřežních oblastech Nigérie podle médií sílí od roku 2009, kdy nigerijské úřady udělily amnestii tisícům oponentů z řad separatistů v deltě Nigeru. Někteří z nich se totiž stali námořními piráty, kteří za unesené námořníky požadují výkupné nebo palivo, které pak prodají.

Z 16 loňských incidentů na celém světě, při nichž byly lodi vystaveny střelbě, se odehrálo sedm v Guinejském zálivu. V pobřežních vodách Nigérie bylo registrováno deset případů únosů celkem 65 rukojmích z řad posádky.