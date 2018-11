Je za hvězdu a vozí se v BMW. Takhle žije terorista, který se podílel na 11. září

Šokující zpověď ženy, která navštívila uprchlický tábor. Co tam viděla?

Britský Daily Mail zmapoval několik posledních týdnů muže, který byl odsouzen za podíl na teroristických útocích 11. září. Mutasádik byl členem skupiny, která podporovala atentátníka, který spolu s letadlem narazil do severní věže obchodního centra.

Tato skupina působila v německém Hamburku a po jejím odkrytí skončil Mutasádik ve vazbě a po třech letech, v roce 2007, před soudem. Ten ho poslal do vězení na 15 let za spoluúčast na útocích. Ve skupině měl na starosti finance a spravoval účty dalších teroristů z buňky.

Ačkoliv mu měl trest vypršet až v roce 2019, německý soud ho propustil na svobodu nyní. Mutasádik totiž souhlasil s okamžitou deportací zpět do Maroka. Podle Daily Mailu je terorista na svobodě dva týdny a doma je považován za celebritu.

Přátelé mu uspořádali uvítací večírek a lidé mu chodí gratulovat a fotit se ním. Bydlí v obrovském třípatrovém domě a jezdí v luxusním autě značky BMW. Policie sice tvrdí, že je muž pod neustálým dohledem, novináři to ale vyvrací. Podle nich je maximálně pod dohledem zástupu fanoušků, ale policejní hlídky kolem jeho rezidence neprojíždějí.

Zdroj deníku vypověděl, že rodina po jeho návratu nedokázala přestat plakat štěstím. I přes čin, na němž se podílel, se od něj nikdo neodvrátil, a rodina, přátelé ani sousedé s tím žádný problém nemají. Mutasádik tvrdil, že o chystaném útoku nevěděl, a podle rodiny neudělal nic špatného.

Soudy to ale viděly jinak a jsou přesvědčeny, že se na útocích podílel, byť v nich nehrál hlavní roli. O tom co se chystá ale údajně věděl a schvaloval to.