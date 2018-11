Parta kamarádů se šla vykoupat do vířivky. Poté, co do ní vlezli, začalo peklo

Co nás čeká v zimě? Meteorologové očekávají příchod El Niña, může to být hodně zlé

Třicetiletý Andre van Huyssteen zemřel poté, co se rozhodl vykoupat ve vířivce u svých přátel. Za vším stojí exploze, která začala do okolí chrlit rozpálené plasty.

Andre si spolu s manželkou vyrazil k přátelům a všichni se rozhodli skočit do vířivky. Koupání se ale po chvíli změnilo v peklo. Přehřálo se totiž topné těleso, které explodovalo a do okolí začalo obrovskou silou chrlit kusy žhavých plastů.

To, co následovalo, si dokáže představit jen málokdo. Nastala panika a každý se snažil uprchnout co nejdál od létajícího žhavého plastu. Většině lidí se to povedlo jen s povrchovými zraněními.

Jeden z plastových kusů ale prorazil Andreho lebku a pronikl mu přímo do mozku. Přivolaní záchranáři ho okamžitě odvezli do nemocnice, kde ho převzali do péče lékaři. Muže operovali čtyřikrát, život mu ale zachránit nedokázali. Zůstala po něm manželka se dvěma dětmi.