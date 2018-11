Vyloučení studenti zapálili školní ubytovnu, zahynulo nejméně 11 žáků

Oheň zřejmě úmyslně založili bývalí studenti, které škola nedávno vyloučila. Podle agentury Reuters jde o nejhorší požár na ugandských školách za poslední roky.

V plamenech, které zachvátily studentskou kolej střední školy poblíž hranic s Tanzanií, přišlo o život 11 chlapců. Na kolejích je ubytováno celkem asi 130 studentů.

Death toll rises to 11 in Rakai school fire #NTVNews



According to students, the incident occurred at around midnight when the victims had been locked inside the dormitory. https://t.co/owG9tvPIBE pic.twitter.com/hMOMm5KQFA