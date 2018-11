Konec epidemie v nedohlednu? Ebola bude řádit nejméně půl roku

— Autor: ČTK

Dosud nejhorší epidemie eboly v Kongu, která si vyžádala přes dvě stovky životů, potrvá podle odhadu Světové zdravotnické organizace (WHO) do poloviny příštího roku. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Krvácivá horečka se přenáší hlavně v neoficiálních léčebných zařízeních, uvedl epidemiolog WHO Peter Salama.