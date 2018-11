RB OSN zrušila zbrojní sankce vůči Eritreji, rozhodnutí ještě bude mít dohru

Eritrea dlouhodobě označovala obvinění z podpory radikálů za tvrzení vymyšlené americkými tajnými službami a poukazovala na to, že Američané mají v boji proti Šabábu za spojence Etiopii, někdejšího rivala Eritreje. Eritrejská vláda nyní uvedla, že bude žádat za sankce odškodnění, neboť je považuje za politicky motivované.

The #UNSC has now adopted unanimously a resolution lifting the unjustified sanctions imposed 9 years ago on #Eritrea. Congratulations to the people & Gov’t of Eritrea. As we thank those who stood with us, we also remind those who resorted to harm ERITREA to take their due lessons pic.twitter.com/37WDalqxa8