V Zimbabwe havaroval autobus. Přes 40 mrtvých, další utrpěli těžké popáleniny

Podrobnosti o autobusové nehodě, která se stala poblíž města Gwanda zhruba 550 kilometrů jižně od metropole Harare, policie neuvedla.

Zimbabwská pobočka Mezinárodního výboru Červeného kříže na svém twitterovém účtu zveřejnila fotografie, na nichž je zcela vyhořelý autobus. Zdravotníci dále uvedli, že do nemocnic bylo převezeno 24 lidí.

Zim Red Cross first aid teams responded to a horrific accident around midnight at the 56km peg from Gwanda towards Beitbridge involving a South African bound bus. A total of 24 people have been ferried to Hospital while the number of deaths is still to be confirmed. pic.twitter.com/GSu3xRHFB7