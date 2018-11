Počet případů malárie se loni ustálil. V minulosti však klesal, varuje WHO

— Autor: ČTK

Zatímco v předešlých letech počet případů malárie celosvětově plynule klesal, loni se jejich počet ustálil. Vyplývá to z dnes zveřejněné zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) o stavu malárie ve světě. Zdravotníci by se podle ní měli zaměřit na znepokojující ústup v boji proti tomuto infekčnímu onemocnění, které přenášejí samičky komára rodu Anopheles.