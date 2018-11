Tunis se bouří proti princi Salmánovi. Lidé vyšli do ulic

Je to poprvé, co se korunní princ na své cestě do spojeneckých zemí - vedle Tuniska do Spojených arabských emirátů (SAE), Bahrajnu a Egypta - setkává s protesty. Manifestanti jej označují za vraha, napsala agentura Reuters. Bin Salmán do Tuniska přicestoval dnes, jeho návštěvu budou dokumentovat jen fotoreportéři. Posléze se vydá na summit skupiny G20 v Buenos Aires.

Stovky demonstrantů prošly třídou Habíba Burgiby v centru Tunisu, kde se odehrály též hromadné protesty v roce 2011, které vedly ke svržení autokratického prezidenta Zína Abidína bin Alího. Tunisko se po takzvaném arabském jaru demokratizovalo a stalo se jednou z mála arabských zemí, kde jsou protesty povoleny.

Protestující skandovali "Vrah není v Tunisku vítán" a "Hanba tuniské vládě" za to, že bin Salmána, který je obviňován z nařízení vraždy, přijme. Na jednom z transparentů tuniský prezident polévá zakrvácené ruce saúdského korunního prince vodou. Manifestující také Rijád vyzývali, aby arabská koalice v čele se Saúdskou Arábií ukončila vojenské akce v Jemenu, které v roce 2015 zahájil z pozice ministra obrany bin Salmán.

Tuniské protesty ostře kontrastují s předchozím průběhem cesty korunního prince po spojencích. Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí zdůraznil silné vazby mezi Káhirou a Rijádem. Bezpečnost a stabilitu Saúdské Arábie označil za "nedílnou součást egyptské národní bezpečnosti".

Úřad tuniského prezidenta se ve zjevné snaze neuvést korunního prince do rozpaků rozhodl, že jeho návštěvu budou pokrývat pouze fotografové, napsala agentura Reuters. Tisková konference, jež se u příležitosti významných návštěv pořádá, se tentokrát konat nebude. Poradce tuniského prezidenta Kaída Sibsího uvedl, že by se o vraždě novináře měla zjistit pravda, ale že vzniklá situace by neměla být zneužita "k ohrožení stability bratrské země jakou je Saúdská Arábie".

Saúdská Arábie a Tunisko mají velmi odlišné politické systémy. Zatímco první ze jmenovaných zemí je absolutistická monarchie, v Tunisku se od roku 2011 konají svobodné volby. Ústava schválená o tři roky později zde garantuje základní práva.

Rijád měl dobré vztahy s Tunisem za prezidenta bin Alího, který po svržení utekl právě do Saúdské Arábie. Ve své zemi byl později v nepřítomnosti již třikrát odsouzen na více než 60 let vězení. Rijád jej odmítá vydat.

Tunisko od roku 2011 rozšířilo spolupráci s Katarem, s nímž Saúdská Arábie a tři další arabské země - SAE, Bahrajn a Egypt - rozvázaly v červnu 2017 diplomatické vztahy a vyhlásily proti němu dopravní a obchodní blokádu. Jako důvod uvedly, že Katar podporuje teroristické organizace a udržuje úzké vztahy s Íránem, který je hlavním geopolitickým rivalem Saúdské Arábie. Katar obvinění odmítá.

Tunis dále pěstuje intenzivní styky s Ankarou, jejíž vztahy s Rijádem jsou po vraždě opozičního novináře napjaté.

Vražda Chášukdžího, která se odehrála 2. října na konzulátu v Istanbulu, poškodila vztahy Saúdské Arábie se západními zeměmi a rovněž i pověst korunního prince v cizině. Rijád dlouhodobě odmítá, že měl bin Salmán s vraždou cokoliv společného, a v souvislosti s činem obvinil 11 lidí, přičemž pro pět z nich požaduje trest smrti. Podle nedávné zprávy webu listu The Washington Post ale americká Ústřední zpravodajské služby (CIA) zjistila, že vraždu Chášukdžího nařídil přímo korunní princ.