Dražba dětské nevěsty (17) vyvolala rozhořčení. Jižní Súdán se brání, poslal Evropanům tento vzkaz

Vítězný dražitel je třikrát starší než 17letá dívka. Dražby se zúčastnili nejméně čtyři další muži z jihosúdánského státu Jezera, uvedl právník hájící lidská práva Philips Anyang Ngong, který se dražbu pokusil minulý měsíc zarazit. Mezi dražiteli byl i zástupce guvernéra státu.

"(Dívka) byla degradována na pouhé zboží," řekl agentuře AP Ngong, který aféru pokládá za "největší test, pokud jde o zneužívání dětí, obchod s lidmi a jejich dražení". Všichni, kdo se na aukci podíleli, by podle něj měli být potrestáni.

Nyalong, dražená dívka, se se tento měsíc stala devátou ženou vítězného dražitele. Fotografie zveřejněné na facebooku ji zachycují, jak v okázalých šatech sedí vedle ženicha a zrak odevzdaně klopí k zemi.

V Jižním Súdánu je kulturní zvyklost za nevěsty jejím rodinám platit, obvykle ve formě krav. Země má také dlouhou tradici dětských sňatků. Třebaže je tato praktika nyní nezákonná, 40 procent dívek se vdá před završením 18 let, uvádí Populační fond OSN (UNFPA).

Soupeření dražitelů vyvolalo rozhořčení v Jižním Súdánu i za hranicemi země. Facebook příspěvek o dražbě smazal až za více než dva týdny.

"Toto barbarské počínání připomíná někdejší trhy s otroky. Skutečnost, že lze v současné době nějakou dívku prodat jako manželku pomocí největší světové sociální sítě je k neuvěření," uvedl George Otim, který řídí místní pobočku humanitární organizace Plan International.

Dražba byla na facebooku probírána, ale nekonala se tam. Společnost Facebook na žádost o komentář nereagovala.

Jihosúdánská vláda sice praxi dětských sňatků zavrhuje, ale zároveň tvrdí, že nemůže regulovat kulturní normy jednotlivých komunit, zejména těch v odlehlých oblastech.

"Nelze to nazývat přihazováním, jako by to byla aukce," komentoval kauzu mluvčí vlády Ateny Wek Ateny. "Díváte-li se na to evropskýma očima, můžete to nazvat dražbou. Ale musíte se na to podívat očima Afričana - jako na tradici, která je stará tisíce let," dodal.

S tímto stanoviskem ale nesouhlasí někteří zákonodárci a aktivisté. Národní sdružení právniček v Jižním Súdánu v prohlášení vyzvalo představitele země, aby naplnilo svůj plán do roku 2030 s dětskými sňatky nadobro skoncovat. To by znamenalo učinit přítrž i podobným dražbám dětských nevěst.

Šéfovi úřadu, který v Jižním Súdánu bojuje proti obchodování s lidmi, dražba nezletilé dívky připomíná jiné případy, které v zemi zaznamenal. Dívky například v manželství skončí pod nátlakem nebo lstí poté, co jim někdo řekne, že budou žít u příbuzných, anebo že půjdou do školy.

V dalších případech vezmou dívky, které vyrostly v jihosúdánské diaspoře, zpět do vlasti, kde je donutí vstoupit do manželství. Několik lidí agentuře AP podalo svědectví o dívkách, které přijely na domnělé prázdniny, rodina jim odebrala pasy a přinutila je se vdát.