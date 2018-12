V Marrákeši se rozhoduje o migračním paktu OSN, dokument vyvolal bouřlivé debaty

Cílem migračního paktu je podpora bezpečné, řízené a legální migrace a snížení počtu případů pašování lidí a obchodování s nimi. Dohoda se zabývá i tím, proč lidé migrují, jak migranty chránit, jak je integrovat a jak umožnit jejich návrat domů.

Pakt letos v červenci předběžně schválilo přes 190 členských zemí Organizace spojených národů. Na konferenci v Marrákeši by měl být nijak nezavazující dokument jen formálně přijat, nebude se o něm hlasovat ani se nebude podepisovat.

Just landed in #Marrakesh to join the @UN Global Compact #ForMigration. Cross-border issues require cross-border cooperation. Denmark has and will continue to have firm immigration policies. But illegal migration is an international issue we cannot solve alone. #dkpol pic.twitter.com/wm23ue2op5