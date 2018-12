Islámský stát popravil v Libyi šest zajatců. Mise OSN je otřesena

Šest lidí bylo zajato 28. října při útoku na městečko Fukaha jižně od pobřežního města Syrta, což je někdejší bašta radikálů z IS. Mise OSN vraždy v pondělí označila za mimořádné odporné.

UNSMIL: “The murder of six hostages taken during ISIL’s attack on the town of al-Foqha on 28 Oct 2018 is particularly abhorrent. The senseless murders are a serious violation of international humanitarian law and may amount to war crimes.” https://t.co/Sq5ctRiPYO pic.twitter.com/yrUcYOnN6W