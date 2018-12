Krvavé boje farmářů s pastevci v Nigérii mají 3600 obětí. Vláda problém ignoruje

Podle agentury Reuters by mohl aktuální nárůst násilí promluvit do výsledků prezidentských voleb, které Nigérii čekají v únoru 2019. O obhajobu vítězství v nich bude usilovat současná hlava státu Muhammadu Buhari, který ale čelí obviněním, že neměří oběma stranám krvavého konfliktu stejným metrem. Reuters vysvětluje, že Buhari pochází z etnické skupiny Fulbů, stejně jako velká část pastevců.

This morning in Abuja, @AmnestyNigeria launches a new rpt on herder violence in NC #Nigeria in which verified killings over the past 2 yrs between 2016 to 2018 are over 3,641, 57% of them in 2018 alone. It's been a veritable #HarvestOfDeath.#StopTheKillings pic.twitter.com/bGftrUSCg8