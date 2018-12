Rána somálským teroristům: Nálety bojových letounů USA zabily 62 radikálů

Americká armáda sdělila, že při šesti leteckých útocích, které v sobotu a v neděli provedla jihozápadně od somálské metropole Mogadiša, bylo usmrceno 62 radikálů. Čtyři nálety byly provedeny v sobotu a vyžádaly si životy 34 členů Šabábu, další dva pak americká armáda uskutečnila v neděli a zabila při nich 28 extremistů. V nedělním prohlášení Spojené státy původně hovořily o osmi mrtvých při náletech.

