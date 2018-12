Maroko zatklo další podezřelé z vraždy turistek, v oblasti hrůzného činu byli i Češi

Čtyřiadvacetiletá Dánka Louisa Vestagerová Jespersenová a osmadvacetiletá Norka Maren Uelandová se vypravily na horu Túbkál a postavily si stan poblíž obce Imlíl, která slouží jako výchozí bod k výstupu.

Podle VG policie podezírá z vraždy čtveřici Maročanů, kteří byli identifikováni a slíbili věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS). VG otiskl fotografie tří z nich.

Mrtvé našli Francouzi, kteří odmítli sdělit svá jména nechat se vyfotografovat, aby nemuseli podávat další svědectví. Dnes se z Maroka vracejí domů. Žena řekla VG, že v pondělí ráno panoval v okolí Imlílu klid a že neviděli žádné jiné evropské turisty.

"Byl to hrozný šok," řekla o prvním pohledu na otevřený stan dívek. Francouzi prý scénu vyfotografovali, aby mohli policistům ukázat, co našli. "První člověk, na nějž jsme padli, nemluvil anglicky ani francouzsky. Snažili jsme se mu to vysvětlit, ale nerozuměl. Šli jsme dál a našli muže, který mluvil francouzsky, nakonec jsme zavolali policii," sdělila francouzská turistka, která je stejně stará jako mrtvá Norka.

