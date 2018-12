Souboj džihádistů: Šabáb vyhlásil v Somálsku válku bojovníkům IS, jsou jako rakovina

Mluvčí skupiny Šabáb vyzval členy hnutí, aby napadali a vyhladili v zemi radikály z IS. Stoupence IS nazval smrtící nemocí a rakovinou.

BREAKING: Al-Shabaab vows to destroy pro-Islamic State militants in Somalia, calling them as “disease” and “cancer”. Spokesman Ali Mohamoud Rage (Ali Dhere) says Al-Shabaab fighters have been ordered to “uproot” IS militants in Somalia.