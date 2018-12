V Mogadišu zemřelo při pumových útocích nejméně 13 lidí

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Poblíž prezidentské rezidence v Mogadišu nejprve vybuchl automobil, později se poblíž ozvala další exploze. Podle zdroje Reuters jsou mezi oběťmi obou výbuchů civilisté i vojáci. O život přišel také somálský novinář, dva strážci a řidič, který pracoval pro místní televizi. Mezi zraněnými je poslanec a zástupce mogadišského starosty.

Jeden z policistů řekl, že první nálož explodovala na kontrolním stanovišti vzdáleném asi 400 metrů od rezidence.

Šabáb se hlásí k Al-Káidě a do roku 2011 ovládl 80 procent území Somálska včetně Mogadiša. Do boje proti němu nastoupily jednotky Africké unie a postupně radikály vytlačily z velkých měst včetně metropole. Šabáb je nyní přítomen spíš ve venkovských oblastech a svou činnost neomezuje jenom na Somálsko, ale i na jiné země ve východní Africe. Jeho lidé v regionu pozabíjeli tisíce obyvatel. Do boje proti Šabábu se zapojila po boku somálské armády a jednotek Africké unie také armáda Spojených států. Letos provedla na cíle Šabábu 47 náletů. V USA je skupina na seznamu teroristických organizací.