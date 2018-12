Nemají Ježíška, Santu, sníh ani bramborový salát. Jak se slaví Vánoce v Africe?

"Asi každý člověk se těší na Vánoce a pro mě jsou velmi důležitou součástí života, protože je to jediná šance, jak strávit čas s celou rodinou pohromadě," řekl Antwi pro web příbramského klubu.

"Prostě pojedu domů, budu s rodinou a pořádně si ten čas s nimi užiju. Vánoce se u nás zas tak neliší od těch českých, ale rozdíly tam přeci jen jsou. Pocházím z velkého města, z ghetta. Tam neslavíme tak, že bychom měli velkou rodinnou večeři. Spíš si užíváme všichni společně na ulicích, setkáváme se i s přáteli, posloucháme muziku," uvedl na sparťanském webu Tetteh.

Také podle Antwiho se ghanské a české Vánoce příliš neliší, jelikož hlavní je trávit čas s rodinami a přáteli a dobře se najíst. "Činnosti a aktivity jsou stejné. Také slavíme, pořádáme párty, je hodně jídla, pití, dárků. Hlavní rozdíl je, že v Česku bývá sníh, zatímco u nás opravdu ne," vyprávěl Antwi. "V Ghaně máme teď kolem 30 stupňů," přidal Tetteh. "A rozdíl je i v dekoracích. Když jsem poprvé viděl, jak tady v Evropě zdobíte ulice a obchody, byl jsem z toho celý paf," přiznal.

V Ghaně také nemají žádné tradiční jídlo, jako je v Čechách kapr s bramborovým salátem. "Bramborový salát tam nemáme. Ale máme ryby. Záleží na rodině, jaký druh večeře jí. Můžeš si vybrat, co chceš jíst. Ale já bramborový salát ochutnal a byl dobrý, tak ho možná zkusím vyrobit doma sám," prohlásil Antwi. "O Vánocích jíme docela obyčejně. U nás v rodině mamka připravuje rýži a pár tradičních afrických jídel. Každý si vezme, na co má chuť," řekl Tetteh.

V Ghaně je součástí Vánoc také fotbal. "Večer před Vánoci nejdeme spát. Jsme vzhůru a čekáme, až Vánoce přijdou. O Vánocích pak u nás mladí kluci, kteří jsou tak mého věku, hrají fotbal. Prostě jdeme všichni ven a hrajeme fotbal na ulici. Vydržíme to skoro celý den. Je to sranda. No a večer jsme také venku a zpíváme a slavíme," popsal Tetteh.

Na rozdíl od většiny světa nemají v Ghaně svou vánoční postavu, jako jsou Ježíšek, Santa Claus, Děda Mráz či Pére Noël. "My žádnou takovou postavu nemáme. Prostě si užíváme Vánoce," uvedl Tetteh. "My nemáme Santa Clause. Občas se za něj někdo oblékne, ale to není součást tradice. U nás je to tak, že když ti dám dárek, tak jsem tvůj Santa," dodal Antwi.