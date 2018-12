V Somálsku popravili člena Šabábu. Loni zosnoval krvavé útoky, zahynulo 26 lidí

Abdikadir Abukar byl shledán vinným ze zosnování útoku na hotel, při kterém přišlo o život deset lidí, z výbuchu poblíž ministerstva sportu, který zabil devět osob, a rovněž z umístění výbušniny v automobilu, která nedaleko italské restaurace v somálské metropoli loni usmrtila sedm lidí.

Alshabab serial bomber excuted by firing squad....Abduqadir Abukar Shair was found guilty of conducting pre-bombing and delivering explosive-laden vehicles.....he is said to be behind the March 13 2017 car bomb attack that killed 10 ppl at Weheliye Hotel #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/ueX6qJeq1b