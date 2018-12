Exploze a střelba. Teroristé v Libyi napadli ministerstvo zahraničí, několik mrtvých

V místě, kde ministerstvo sídlí, se podle libyjské televize ozvala minimálně jedna exploze a také střelba. Zdroje z ministerstva zahraničí a vnitra libyjské televizi řekly, že útok provedlo několik "teroristů". Svědci vypověděli, že nad budovou byla patrná oblaka dýmu.

BREAKING – Suspected terrorist attack at the HQ of the #Libya-n foreign ministry in #Tripoli. Smoke billowing from the building following a large explosion. pic.twitter.com/5OVbb8Ez1S