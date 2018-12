Dav v Súdánu se pokusil svrhnout prezidenta, policie nekompromisně zakročila

Videosnímky podle agentury zachycují zástupy, jak se shromažďují ve vedlejších ulicích a pak postupují v centru Chartúmu po nábřeží k paláci. Demonstranti při pochodu provolávali hesla jako "Svobodu", "Nenásilně proti zlodějům" a "Lid chce tento režim sesadit".

Úřady v očekávání protestu svolaného na dnešek vyslaly do ulic hlavního města početné bezpečnostní síly, včetně vojáků. Policisté stříleli do vzduchu a použili k rozehnání davu slzný plyn i obušky. Demonstranti se ale opět shromáždili a snažili se při potyčkách s policií pokračovat v pochodu. Zatím nejsou informace o případných zraněných.

#Sudan: gunfire can clearly be heard in the capital #Khartoum. regime forces are shooting, gassing, beating and taking away protesters, all in desperate attempt to crush the ongoing uprising.

#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/6R5o9WlSIb