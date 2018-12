Islámský stát o sobě dal vědět: Přihlásil se k útoku na libyjské ministerstvo zahraničí

Úterní atentát si vyžádal nejméně tři oběti na životech. Amak uvedla, že do budovy libyjského ministerstva pronikli tři útočníci a stříleli na zaměstnance.

Libyjské úřady oznámily, že u vchodu do ministerstva se odpálil sebevražedný útočník a dalšího ochranka zastřelila, než se mu podařilo odpálit výbušné zařízení.

#ISIS claimed responsibility for Tuesday’s “Inghimasi,” suicide ops targeting #Libya’s Foreign Ministry in #Tripoli. ISIS says that the battle that took place in #Sirte “w/ apostates & their allies 2 years ago” to extend to all the cities that participated in “war against Sharia”