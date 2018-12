V Maroku po brutální vraždě zadrželi již 19 lidí, turistky měly proříznuté hrdlo

Těla čtyřiadvacetileté Dánky Louisy Vestagerové Jespersenové a osmadvacetileté Norky Maren Uelandové objevil v pondělí francouzský pár deset kilometrů od obce Imlíl. Ta slouží jako výchozí bod pro výstup na horu Tubkál, nejvyšší vrchol pohoří Vysoký Atlas.

Podle marockých úřadů za vraždou stojí muži, kteří ve videu zveřejněném na sociálních sítích přísahali věrnost teroristické organizaci Islámský stát (IS).

Dánské zpravodajské služby již dříve potvrdily, že ověřily věrohodnost videa, které se objevilo na internetu a na němž je zachycena vražda jedné z turistek. Žena v záběru údajně křičí, zatímco jí muž podřízne hrdlo kuchyňským nožem.

Do NOT watch the horrific video of the murder of Louisa Vesterager Jespersen and Maren Ueland in #Morocco. Respect their dignity and remember them as they would like to be remembered. Rest in peace. pic.twitter.com/UpfaTDZMqp