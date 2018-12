Útok u egyptských pyramid: Dva turisté zemřeli po výbuchu bomby

Deset zraněných jsou rovněž Vietnamci, zbylí dva Egypťané. Podomácku vyrobená nálož explodovala poblíž zdi u příjezdové silnice vedoucí k nejznámější egyptské turistické atrakci.

K útoku se dosud nikdo nepřihlásil.

Egypt již mnoho let bojuje s islamistickými povstalci na Sinajském poloostrově. Násilnosti se příležitostně přelévají i na pevninu, kde se jejich terčem stává egyptská křesťanská menšina nebo právě zahraniční turisté.

Útok přichází v době, kdy se turistický ruch - klíčové odvětví egyptské ekonomiky - pomalu zotavuje po letech stagnace vyvolané politickou nestabilitou, která následovala po svržení bývalého prezidenta Husního Mubaraka v roce 2011.

