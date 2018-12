Kongo opožděně volilo nového prezidenta. Hlasování provázely zmatky a násilnosti

Nejméně čtyři lidé včetně jednoho policisty a jednoho volebního úředníka byli zabiti při střetu ve volební místnosti ve Walungu v provincii Jižní Kivu na východě Konga. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na ředitele volební kampaně opozičního prezidentského kandidáta Félixe Tshisekediho.

Předchozí informace uváděly, že ve volební místnosti v Jižním Kivu byli zabiti dva lidé. Nejprve propukla hádka kvůli údajnému volebnímu podvodu, při níž policista zastřelil protestujícího mladíka. Dav lidí poté ubil policistu k smrti.

Podle agentury AFP hlasování pokračovalo i po původně plánovaném uzavření volebních místností v 17:00 místního času (16:00 SEČ na východě, 17:00 SEČ na západě země). V hlavním městě Kinshase se mělo hlasovat až do 22:00 SEČ, na dalších místech do doby, než odhlasují všichni přítomní voliči.

Prodloužení hlasování zpomalí sčítání hlasů. První výsledky mají být oznámeny až 6. ledna.

The Electoral Commission "organized" elections for a number of reasons. However, based on the evidence thus far, providing the Congolese people the opportunity to freely choose new leaders was certainly not one of those reasons @cenirdc #Congo #Telema pic.twitter.com/funaloUek5