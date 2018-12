V Kongu probíhají opožděné prezidentské volby, zasáhlo do nich i počasí

Volby se původně měly konat 23. prosince. Ve třech městech ale byly odloženy až do března, podle úřadů kvůli ebole a násilí. Opozice tvrdí, že jde o pokus ji umlčet.

Před volebními místnostmi se dnes tvoří fronty a řada voličů neví, jak používat hlasovací zařízení, napsala agentura Reuters. Nový elektronický hlasovací systém podle opozice nemůže vyloučit podvody. Zahraniční diplomaté v pátek agentuře Reuters sdělili, že v zemi bylo distribuováno jen asi 60 procent volebních materiálů.

#DRCVote People in #Congo have begun voting in presidential and parliement election that could bring the country’s first peaceful, democratic transfer of power.#RDC #DRCdecides2018 pic.twitter.com/QOaSBJMVNa