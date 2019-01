V Kongu po volbách roste napětí. Úřady vypnuly internet a ruší signál rádia

Novinářka RFI Florence Moriceová podle konžských úřadů zveřejnila neoficiální výsledky voleb. Stanice RFI ale toto tvrzení odmítla. Její vysílání od dnešního rána nejde v žádném konžském městě naladit a od pondělí v zemi nefunguje ani internet, lidé nemohou posílat SMS zprávy. Západní státy a EU v úterý konžské úřady vyzvaly, aby přestaly blokovat média.

