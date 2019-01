Školy v Keni vyšetří, jestli dívky postoupily obřízku

Pojistky je potřeba aktualizovat. Co si ohlídat, abyste nepřišli o tisíce

Zdravotníci prohlédnou děvčata ve školách v oblasti Narok na západě země. Pokud některá z nich zákrok podstoupila, bude nucena poskytnout policii své svědectví. Podle aktivistů jsou však podobné testy ponižující a navíc je nepravděpodobné, že efektivně zakročí proti provádění ženských obřízek.

Jakékoliv formy obřízky jsou v Keni od roku 2011 zakázány, stejně jako diskriminace žen, které zákrok nepodstoupily. Nezákonné je také obřezání nenahlásit úřadům nebo odvézt ženu za tímto účelem do zahraničí. Přestože počet žen, které obřízku podstoupí, v zemi klesá, obřezána je zde každá pátá žena ve věku od 15 do 49 let.

Podle Felistera Gitongy z neziskové organizace Equality Now, která proti provádění zákroku bojuje, je největší problém při stíhání pachatelů nedostatek důkazů o tom, že se skutečně jednalo o tuto proceduru. K zakročení proti provádění obřízky je tak nutná jiná strategie, tvrdí. Nejasné je podle něj i to, jak úřady naloží s informacemi získanými při lékařských prohlídkách a jaké následky to bude mít pro postižené dívky.