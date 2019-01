Vojáci se pokusili o puč v Gabonu. Situace je chaotická, prezident utrpěl mrtvici

Devětapadesátiletý Bongo je v čele země od roku 2009. K moci se dostal po smrti svého otce Omara Bonga, který státu vládl téměř 50 let.

Vojáci v prohlášení vyjádřili nespokojenost s novoročním projevem prezidenta. Podle nich v něm Bongo jen posílil pochybnosti o tom, zda je schopný plnit své povinnosti jako hlava státu. Prezident v projevu přiznal, že má zdravotní potíže, uvedl však, že se cítí dobře. Podle agentury Reuters v televizním záznamu vyslovoval nezřetelně některá slova a nepohnul pravou rukou, působil nicméně, že je v dobrém stavu.

#Military coup in #Gabon as Army take control of capital #Libreville & call the creation of a council to restore democracy adding that they question President #Bongo’s ability to continue. He has been out of the country since October & is recovering from illness in #Morocco pic.twitter.com/B10PXKD7pe