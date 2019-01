Vojáci se pokusili o puč v Gabonu. Vtrhli do televize a rozhlasu, prezident utrpěl mrtvici

V jejich čele stál podle agentury Reuters poručík Kelly Ondo Obiang, který ráno přečetl v televizi prohlášení, podle nějž Bongo není schopen svůj úřad dále vykonávat. Jeho společníci byli podle Reuters zatčeni už dříve, Obiang byl dopaden později jako poslední.

Agentura AFP s odvoláním na prezidentský úřad uvedla, že dva z pučistů byli zabiti. "Bezpečnostní síly zaútočily na budovu rozhlasu, zabily dva členy komanda a osvobodily rukojmí," uvedl odpoledne v prohlášení úřad prezidenta. Podle AFP bylo v komandu šest vojáků, jimž se ráno podařilo přemoci policisty před budovou státní televize a rozhlasu a zajmout pět novinářů a techniků.

#Military coup in #Gabon as Army take control of capital #Libreville & call the creation of a council to restore democracy adding that they question President #Bongo’s ability to continue. He has been out of the country since October & is recovering from illness in #Morocco pic.twitter.com/B10PXKD7pe