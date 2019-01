USA udeřily proti Šabábu v Somálsku, při náletu zabito šest islamistů

"Letecký úder byl proveden s cílem potlačit volný pohyb Šabábu a zvýšit tlak na teroristickou síť v regionu," uvedlo velitelství.

#US airstrike kills six #AlShabaab militants near Dheerow Sanle https://t.co/fWZdfYS5Nk pic.twitter.com/leAoDTWcNK