Nová hrozba pro uprchlíky. Co se děje na Africkém rohu? Studie je alarmující

Experti z MMC postavili svou studii na rozhovorech s více než 11.000 lidí ve 20 státech na sedmi migračních trasách. Podle britského listu The Guardian na únosy migrantů dříve upozorňovaly i jiné zprávy, organizace však poprvé přináší komplexní data o problematice, včetně přesnějších počtů.

Šéf MMC Bram Frouws uvedl, že pašeráci na hranicích často pracují ve spolupráci nebo za tichého souhlasu místních činitelů. "Rodinám obvykle zavolají únosci, oznámí jim, že člen jejich rodiny byl unesen a požadují výkupné. Občas mohou příbuzní slyšet jejich hlas, někdy jsou v telefonu i mučeni, aby donutili (rodinu) zaplatit," řekl Frouws. Výkupné se často pohybuje kolem 2000 dolarů (skoro 45.000 Kč).

Excellent article by @rebeccarat @guardian on the tragedy of kidnapping of migrants. The Mixed Migration Centre (MMC) provided the analysis based on 11,150 interviews with refugees & migrants on the move in more than 20 countries through our 4Mi programme https://t.co/v7eTz5i4LP