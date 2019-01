Prezidentské volby v Kongu nečekaně vyhrál Tshisekedi. Soupeř mluví o puči, napětí roste

Podle komise získal Tshisekedi přes sedm milionů hlasů a Fayulu 6,4 milionu. S odstupem poražen skončil se 4,4 milionu hlasů někdejší ministr vnitra Emmanuel Ramazani Shadary vybraný jako nástupce Kabilou.

"Budu prezidentem všech obyvatel Konga," pronesl podle agentury Reuters Tshisekedi k tisícovkám jásajících příznivců. Zároveň vzdal hold odcházející hlavě státu a označil Kabilu za "důležitého politického partnera".

Očekává se, že pochybnosti o výsledcích vyvolají hněv mezi Fayuluovými stoupenci. Jejich kandidát byl ještě v posledních průzkumech před Tshisekedim, jehož část lidí podezírá z uzavření mocenského paktu s odstupujícím prezidentem.

Kabilův mandát vypršel už v roce 2016, avšak bez ohledu na to odmítal odstoupit. Jeho lidé podle některých Fayulových příznivců dopomohli Tshisekedimu k vítězství manipulací s hlasy.

"Tyhle výsledky nemají nic společného s pravdou volebních uren," řekl Fayulu francouzské rozhlasové stanici RFI a vyzval pozorovatele, aby zveřejnili své výsledky.

