V Zimbabwe kvůli zdražování vypukly nepokoje: Pět mrtvých, 26 postřelených

Prezident Emmerson Mnangagwa o víkendu oznámil, že ceny pohonných hmot se zvýší na více než dvojnásobek. Země se už dlouho potýká s vážnou ekonomickou krizí.

Aktivisté z organizace Human Rights Forum oznámili, že při pondělní střetech přišlo o život pět lidí. Další skupina na ochranu lidských práv podle agentury AP uvedla, že 26 lidí bylo postřeleno. Někteří z nich ze strachu, že budou zadrženi, odmítli nechat se ošetřit.

#Zimbabwe is in protests that will last 3 days. Rising oil prices are the reason for the demonstrations. #ZimbabweShutDown is the call for no one to get to work. Inevitably there were scenarios of violence and confrontation between demonstrators and the police. pic.twitter.com/JRED2eSHmi