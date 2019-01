Teroristé zaútočili na hotel v Nairobi. Ozývá se střelba, auta v plamenech, lidé prchají

Kromě hotelu se v rozsáhlém nairobském komplexu známém jako DusitD2 nachází rovněž banky a kanceláře. Několik vozidel před hotelem je v plamenech, lidé jsou odváděni a odnášeni pryč z místa činu. Střelba se ozývala několik minut od prvních zpráv o útoku. Podle policie jsou útočníci zřejmě nadále v budově. Z hotelu vychází černý dým.

Policie odpálila auto stojící poblíž hotelu, které údajně obsahovalo výbušniny. Policisté mají obavu, že výbušniny byly nastraženy i do dalších aut v blízkosti, a proto se z preventivních důvodů stáhli.

BREAKING: Somali Islamist group #AlShabaab claimed to have carried out suicide and gun attack on hotel complex in the Kenyan capital #Nairobi. pic.twitter.com/hFOf2wdJ3M