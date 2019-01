Masakr v Nairobi: Po bitvě s teroristy o hotel 24 mrtvých, 50 lidí se pohřešuje

V úterý odpoledne zaútočili ozbrojenci z islamistického hnutí Šabáb na komplex úřadů a hotelů v hlavním městě Keni. Jeho motivem byla podle této skupiny odplata za americké uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele.

"Všichni teroristé byli zabiti," řekl prezident a dodal, že evakuováno bylo na 700 lidí. Zdůraznil, že Keňa je právní stát a že bude stíhat všechny, kdo se podíleli na plánování útoku. "Všem návštěvníkům i Keňanům (sděluji): V Keni jste v bezpečí," uvedl Kenyatta v televizním projevu. Podle agentury AP policie zadržela dva lidi, které obvinila z napomáhání útočníkům.

Photos of terrorists behind #RiversideAttack as captured on CCTV #Nairobi #Dusit pic.twitter.com/YBHZquwrJG