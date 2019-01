Masakr v Nairobi: Z hotelu jsou stále slyšet výbuchy, útok islamistů má 15 obětí

Keňské ministerstvo vnitra i přes informaci Reuters uvedlo, že veřejnosti již v souvislosti s útokem žádné nebezpečí nehrozí. Civilisty, kteří se ukrývali v komplexu s hotelem, bankami, kancelářemi a restauracemi, se prý již podařilo evakuovat. Ministerstvo na twitter napsalo, že všechny budovy i okolí komplexu jsou zabezpečené.

Mopping up process still underway. No further threat to public exists. Civilians who had been secured in one building by security while mopping up continues now safely evacuated. All buildings and surrounding area secure.