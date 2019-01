Policie v Zimbabwe rozháněla frontu na chléb, zatčen prominentní kritik vlády

Mawarire, který stál v čele protivládních protestů v roce 2016, nynější stávku podpořil. Jeho právnička Beatrice Mtetwaová řekla, že úřady pastorovi přičítají podněcování k násilí prostřednictvím sociálních sítí. Policisté ráno obklíčili jeho dům a o dvě hodiny později ho z něj odvedli.

Poblíž centra hlavního města se začala ráno tvořit u obchodního centra fronta na chleba. Policisté ji rozehnali slzným plynem.

Nynější protesty zažehlo nedělní oznámení prezidenta Emmersona Mnangagwy o prudkém zvýšení cen pohonných hmot. Od pondělí se protesty rozšířily po celé zemi, nejbouřlivější byly v Harare a v druhém největším zimbabwském městě Bulawayu.

Policie proti demonstrantům zasáhla a podle aktivistů za lidská práva o život přišlo nejméně pět lidí. Za mřížemi skončilo na 200 lidí.

#ShutDownZim Day 3. They shutdown internet so they can set soldiers armed with AK47s on poor citizens. This is from @edmnangagwa so called 2nd Republic GVT.@toddjmoss @KateHoeyMP @ewnupdates @Wamagaisa @ProfJNMoyo @CoryBooker pic.twitter.com/yQOhOitdxe