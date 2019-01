Vlna zatýkání v Keni: V souvislosti s útokem v Nairobi zadržely úřady 11 lidí

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Policie dnes zatkla devět osob v souvislosti s útokem na luxusní hotel DusitD2 v Nairobi, dva lidé byli vzati do vazby již ve středu. Podezřelí "jsou vyslýcháni ohledně své specifické role při teroristickém útoku", řekl nejmenovaný policejní důstojník.

Útok islamistů si vyžádal životy 20 civilistů, jednoho policisty a pěti útočníků. Dalších 28 lidí bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Podle Červeného kříže bylo mezitím nalezeno všech 100 dříve pohřešovaných osob. Keňští pyrotechnici dnes objevili a bezpečně zneškodnili nálož, kterou na místě zanechali útočníci.

Keňská vláda uvedla, že rychlou policejní reakci na útok umožnila řada opatření přijatých po podobném útoku na nákupní centrum Westgate Mall v roce 2013, při němž zahynulo 67 lidí. Policii tehdy trvalo celé hodiny, než byla schopna proti útočníkům zakročit, oficiální informace byly podávány zřídka a navzájem si protiřečily. Oproti situaci před necelými pěti lety byl nynější útok "daleko lépe zvládnutý", řekl ministr informací Joseph Mucheru. "Rychlost, reakce a ukončení této události byly svižnou záležitostí."

Podle keňského deníku The Standard však stále není jasné, jak se útočníkům podařilo nepozorovaně propašovat svou výzbroj přes četné silniční kontroly až na místo činu.

Podle agentury AP hnutí Šabáb ukázalo, že navzdory obrovskému tlaku Spojených států i armád Somálska a Africké unie je stále schopno zasadit nepříteli tvrdý úder a pomstít se Keni za to, že do Somálska vyslala svá vojska, která proti němu bojují. Nynější útok v keňském hlavním městě měl rovněž způsobit co největší škody pro image Keni coby stabilní a bezpečné země pro turisty. Cestovní ruch je pro zemi významným zdrojem příjmů.