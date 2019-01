Vraťte uprchlíky zpátky do Sýrie, vyzval svět Libanon

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Podle OSN ale podmínky pro bezpečný návrat uprchlíků dosud nenastaly. Od vypuknutí konfliktu v roce 2011 uprchl ze Sýrie do Libanonu více než milion lidí a podle humanitárních organizací většina žije v extrémní chudobě.

Prezident Aún řekl, že Libanon je ochromen přítomností syrských a palestinských uprchlíků, kteří tvoří přibližně polovinu obyvatel malé země potýkající se s hospodářskou krizí. Generální tajemník Ligy arabských států (LAS) Ahmad Abúl Ghajt dodal, že téměř polovina všech uprchlíků "pochází z našeho arabského světa".

Podle údajů OSN je v pěti zemích sousedících se Sýrií - Turecku, Libanonu, Jordánsku, Egyptu a Iráku - na 5,6 milionu syrských uprchlíků.

Summit v Bejrútu je první schůzkou zaměřenou na ekonomiku od roku 2013. Koná se v době, kdy jsou Sýrie, Jemen a Libye zmítány násilím a Irák se po nákladném vítězství nad tzv. Islámským státem potýká s rozsáhlou obnovou ekonomiky.

Summit je poznamenán rozkolem v otázce, zda Sýrii umožnit návrat do LAS, více než sedm let poté, co bylo její členství pozastaveno. Skutečnost, že Spojené arabské emiráty a Bahrajn znovu otevřely svá velvyslanectví v Damašku, je vnímána jako první krok k obnovení vztahů se Sýrií.

Většina hlav států z 22 členských zemí LAS ale na ekonomický summit nepřijela, země jsou zastoupeny delegacemi na nižší úrovni.