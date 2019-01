Islamisté terorizují sever Nigérie, sousední Kamerun nezvládá nápor uprchlíků

V nigerijském státě Borno v posledních dvou týdnech pokračuje ofenziva ozbrojenců z islamistické skupiny Boko Haram proti vládním jednotkám. Ta se nyní zaměřila na město Rann, odkud do Kamerunu po tisících utíkají jak místní obyvatelé, tak uprchlíci, kteří zde našli azyl v táborech.

250,000 children, women and men have been uprooted from northeast Nigeria - surging militant attacks targeting civilians are forcing thousands to run for their lives each day.



Today we launch an appeal to help.https://t.co/c7GdFagBQ2