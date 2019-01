Maroko staví plot na hranici s Ceutou, Španělsko ten svůj s ostražitým drátem odstraní

S nápadem odstranit ploty s ostnatým drátem, které v Ceutě a Melille instalovala od roku 2005 tehdejší socialistická vláda, přišel španělský ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už loni v červnu, krátce po nástupu socialistické vlády do úřadu. Někteří tehdy vyjádřili obavy, že vzrostou počty ilegálních přechodů. Nápad kritizovali i členové hraniční stráže. V předchozím roce se vícekrát stalo, že několik stovek mladých Afričanů hromadně překonalo plot a útočilo při tom na policisty nehašeným vápnem, kyselinou či ostrými předměty. Několik policistů bylo zraněno.

Nedávno španělský ministr vnitra oznámil, že ploty z některých zón v Ceutě a Melille budou odstraněny v řádu měsíců. Místo toho chce ministr ochranu hranice v těchto dvou afrických enklávách modernizovat, například instalováním více kamer, senzorů pohybu a hluku či termokamer.

Maroko vybudovalo v posledních týdnech bariéry i s ostnatým drátem v Ceutě tam, kde se loni v létě o násilné přechody migranti pokusili nejčastěji. Španělský server eldiario.es oslovil v této souvislosti španělské ministerstvo vnitra, které tvrdí, že nejde o bariéru proti migrantům, ale o ploty, které mají chránit policisty na hlídkujících stanovištích.

EU loni Maroku přislíbila na různé projekty související s migrací 148 milionů eur (3,8 miliardy Kč), uvádí se na stránkách Evropské komise.

Španělsko se loni pro migranty z Afriky stalo hlavní branou do Evropy. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) připlulo loni do Španělska přes moře z Afriky na 58.570 lidí a dalších 6800 překonalo hranici po zemi v Ceutě a Melille. Od začátku letošního roku připlulo do Španělska z Afriky zhruba 3800 migrantů a 450 se jich dostalo do Ceuty a Mellily.