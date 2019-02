Teroristé z Boko Haram zabili v Nigérii nejméně 60 lidí

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Jednalo se o jeden z nejkrvavějších útoků této islamistické formace během jejího deset let trvajícího boje. Boko Haram masakr spáchal dva týdny poté, co stejné město už jednou ovládl a vyhnal z něj nigerijské vojáky, aby ukázal, že je stále dostatečně silný na to, aby dobýval armádní základny, poznamenal Reuters.

"Tento útok na civilisty, kteří už byli krvavým konfliktem vyhnáni z domovů, může být válečným zločinem a ti, kdo jsou za něj zodpovědní, musejí být pohnáni před spravedlnost," prohlásil ředitel nigerijské sekce AI Osai Ojigho.

"Svědci nám řekli, že nigerijští vojáci opustili své posty den před útokem. To ukazuje naprosté selhání úřadů při ochraně civilistů," dodal Ojigho.

Nejmenovaný bezpečnostní činitel podle Reuters vylíčil, že ozbrojenci Boko Haram při útoku město zapálili a povraždili stařešiny a tradiční vůdce místní komunity. Na živu ponechali jen jediného jako svědka.

V Rannu se nachází tábor, kam se uchýlily desítky tisíc lidí prchající před islamistickými ozbrojenci. Podle pracovníků humanitárních organizací odtud kvůli útokům Boko Haram uteklo kolem 40.000 lidí, z toho 30.000 do sousedního Kamerunu.