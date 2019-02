Teror v Mogadišu: Tržištěm otřásla silná exploze, zahynulo 11 lidí

"Několik mrtvých bylo vyneseno ze zbořené budovy u místa výbuchu. Dosud evidujeme 11 mrtvých civilistů a dalších deset zraněných," řekl agentuře Reuters místní policista.

Hnutí napojené na Al-Káidu útočí na vládní i jiné cíle. Podle agentury AFP se tržnice nachází bezprostředně u budovy radnice a v oblasti se rovněž nacházejí banky a další úřady.

#UPDATE: Heavy white smoke can bee seen over the downtown of #Mogadishu after a loud explosion, reportedly caused by a car bomb. #Somaliapic.twitter.com/oBWGenZjuI