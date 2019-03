Města v Alžírsku zachvátily demonstrace. Desítky tisíc lidí žádají hlavu prezidenta

Manifestanti se shromáždili s alžírskými vlajkami a transparenty na stejném místě Alžíru, kde před měsícem vypukla vlna demonstrací proti dvacetileté vládě současné hlavy státu. Na místě jsou policejní vozy, ale zatím nejsou hlášeny žádné střety mezi protestujícími a pořádkovými silami.

Očekává se, že řady demonstrantů se rozšíří po páteční modlitbě, jak tomu bylo i během předchozích čtyř pátečních protestů.

#Algeria 🇩🇿: the streets of #Algiers for freedom and dignity.#حراك_22_مارس pic.twitter.com/OjauP9eqtb