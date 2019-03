Apokalypsa v Mozambiku: Bouře Idai zabila 417 lidí, z domů jsou ruiny +VIDEO

Podle úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCNA) počet obětí bude zřejmě ještě stoupat. "Budeme si muset počkat, až opadne povodeň a pak teprve budeme schopni zjistit konečný počet obětí v Mosambiku," sdělil koordinátor OCNA Sebastian Rhodes Stampa.

Cyklóna udeřila na pobřeží Mosambiku u města Beira v noci na 15. března. Přinesla přívalové deště, které následně zatopily rozsáhlá území v centrální části země. Poté se přesunula do sousedního Zimbabwe a Malawi, kde po sobě zanechala 315 obětí.

