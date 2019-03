Islamisté přepadli vládní budovu v Mogadišu. Pět mrtvých, úředníci prchají okny

Útočníci odpálili nálož v autě před vládní budovou a za hustého mračna dýmu do ní poté pronikli. Náměstek ministra práce a sociálních věcí Saqar Ibrahim Abdalla byl podle zasahujících příslušníků vládních sil zastřelen ve své kanceláři v přízemí krátce po proniknutí útočníků do budovy.

#Update : staff of Ministry of labour escape from the building following an an attack. Gun fights ongoing as ministry building remains under siege #Mogadishu Xigasho by @DalsanFM pic.twitter.com/wO96iz0fOu