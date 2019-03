Masakr muslimských pastevců v Mali má 134 obětí, prezident odvolal generály

V pozadí útoku zřejmě stály mezietnické spory o vodu a půdu - jeho terčem se stali příslušníci pasteveckého národa Fulbů, na něž zaútočili ozbrojenci z kmene Dogonů.

Nejnovější incident se podle starosty městečka Bankass Moulaye Guindoa stal v sobotu ráno. Pastevce podle něj zabili v nedaleké vesničce Ogossagou muži převlečení za lovce, kteří následně vypálili téměř celou vesnici. Terčem útoku se podle starosty stala také nedaleká vesnice Welingara, kde bylo zabito několik lidí. Agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní složky napsala, že mezi mrtvými jsou děti, těhotná žena i senioři.

Podle agentury AFP nenávist mezi oběma etnickými skupinami vyplývá především ze sporů o vodu a pastviny pro dobytek. V oblasti středního Mali mají rovněž vliv džihádisté, kteří zde působí v posledních čtyřech letech. Své stoupence nacházejí zejména mezi muslimskými Fulby, kteří jsou častým terčem nájezdů milicí kmene Dogonů.

Fulbové opakovaně žádali centrální vládu o ochranu. Vláda v Bamaku odmítá obvinění, že před násilím na tomto národě přivírá oči, nebo že ho dokonce sama podněcuje.

Happening now..#Sahel #Mali: "ethnic dozo" militia - backed by #France and its puppet #Mali gov - slaughter 175 Fulani villagers including elders women & children in yet another #France-orchestrated #Genocide taking place in #Africa.. this time in #Mali .. pic.twitter.com/65pmNN2Pe4